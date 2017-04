A segunda cãominhada acontece no próximo domingo, dia 30, em Campo Grande

1 Vigência:

Esta promoção começa às 10h do dia 03 de Abril e vai até às 10h de 27 de Abril de 2017.

1.2 Os sorteios serão realizados no dia 30 de Abril de 2017 durante o evento “2° Cãominhada” na frente do Palácio popular da Cultura.

2. Como participar:

2.1 Poderão participar todo cidadão(ã) que tenha um cachorro(a) que gostaria de inscrever no evento para concorrer ao sorteio de vários brindes para o animal.

2.2 O valor da inscrição será um quilo de alimento para cachorro que deverá ser entregue no dia do evento junto a retirada do kit. Todo alimento será doado para uma ONG parceira de proteção aos animais.

2.3. Não serão considerados na premiação pessoas sem animal presente no evento.

2.4 Para concorrer é preciso: preencher uma ficha de inscrição no site diáriodigital.com.br ou no ponto de inscrição presencial durante o evento. Os 500 primeiros animais que forem inscritos pelo site ganharão um kit gratuito para seu cachorro (a) e participaram dos sorteios. Outros animais também poderão participar do sorteio mesmo depois das 500 primeiras inscrições, porém não ganharam o kit.

3. Premiação: “Os vencedores ganharam diversos prêmios para seus pets”

4. Regras gerais:

4.1. Teremos diversos prêmios, com isso, vários ganhadores. Uma vez que já tenha ganho, o mesmo não poderá concorrer novamente a mais nem um prêmio.

4.2 Quem não tiver com o seu pet não poderá participar

4.3 Os participantes serão automaticamente excluídos desta promoção no caso de fraude ou má-fé comprovada, respondendo civil e criminalmente por seus atos.

5. Publicação do resultado:

5.1 Os vencedores dos sorteios serão divulgados durante o evento.

6. Retirada do prêmio:

6.1 Os vencedores poderão retirar seus prêmios na hora, durante o evento.

6.2 O ganhador deverá apresentar documento com fotografia, recibo de inscrição, e estar com o seu pet inscrito junto na hora da retirada.

7. Disposição geral:

7.1 A mera participação nesta promoção caracteriza a aceitação dos termos e das condições previstos neste Regulamento.

Veja Também

Comentários