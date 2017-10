A nova cara do pagode, Atitude 67, lança as músicas “Cerveja de Garrafa”, “Dia X”, “Parede” e “Saideira”

O primeiro encontro musical deles foi em 2003, no Mato Grosso do Sul, quando se reuniram para formar um grupo de pagode / Divulgação

A banda Atitude 67, que apresenta uma nova cara ao pagode, com elementos do rap, reggae e funk, lançou no último dia 06 o EP (sigla de "extended play"), que nada mais é do que um CD com menos músicas, batizado de “Ao Vivo – Volume 1” e os vídeos de “Cerveja de Garrafa”, “Dia X”, “Parede” e “Saideira”.

Formada por seis integrantes, a banda aposta em composições autorais e arranjos modernos, trazendo elementos do samba, rap, reggae e funk e apresentando uma nova sonoridade ao mercado musical.

O primeiro encontro musical deles foi em 2003, no Mato Grosso do Sul, quando se reuniram para formar um grupo de pagode. Dois anos depois, gravaram seu primeiro DVD.

Os músicos, que agora residem em São Paulo, registraram seu quarto DVD, em maio de 2017, com a produção e direção musical do renomado produtor Dudu Borges. Com 14 faixas autorais, o novo trabalho contou com as participações especiais das cantoras Tássia Holsbach e Mariana Rios.

“Todas as letras desse novo projeto foram escritas com muita verdade. E os arranjos feitos pelo Dudu (Borges) elevaram muito a qualidade das composições. É o nosso sonho materializado”, disse Leandro, um dos integrantes da banda.