Maior premiação do cinema, Oscar 2017 reúne as grandes estrelas na tela da TNT

É hora de tirar a roupa de gala do armário e se preparar para acompanhar e torcer pelo seu artista e filme favorito no Oscar 2017. A aguardada cerimônia da entrega das cobiçadas estatuetas douradas será exibida com exclusividade pela TNT no domingo, 26 de fevereiro, a partir das 21h*, ao vivo, e direto do Dolby Theatre, em Hollywood. A festa terá apresentação do comediante Jimmy Kimmel.



A TNT mais uma vez prepara uma cobertura especial e detalhada da grande festa do cinema. Direto do tapete vermelho, a apresentadora Carol Ribeiro entrevistará as maiores celebridades do entretenimento, enquanto Domingas Person e Rubens Ewald Filho comentam a cerimônia ao vivo.



Já em digital, o canal aposta em uma cobertura divertida e com nomes de peso da internet. Os comentários começam às 20h30 na live Escolha seu Apresentador, com transmissão ao vivo pelo YouTube (www.youtube.com/tntbra) e moderação de Lully, do canal Lully de Verdade, Bruno Bock e Rolandinho, do canal Pipocando. Pelos cenários temáticos da live, passarão convidados como Adriana Yoshida, Carol Moreira, Fernandinha Braz, John Drops, Lolo Ascar, Michel Arouca, Reinaldo Montalvão, Cauê Moura e Victor Meyniel.



Este ano, nove longas estão no páreo pela estatueta de Melhor Filme. Com 14 indicações em 13 categorias, La La Land: Cantando Estações é o forte concorrente da noite. O filme de Damien Chazelle entrou para a lista dos mais indicados da história da premiação ao lado de Titanic e A Malvada. Os atores Ryan Gosling e Emma Stone, protagonistas do musical, estão concorrendo ao prêmio de Melhor Ator e Melhor Atriz, respectivamente.



Mas os concorrentes são de peso. O sensível e violento Moonlight: Sobre a Luz do Luar, a ficção científica A Chegada e os dramáticos Manchester à Beira-mar e Até o Último Homem, disputam com La La Land o prêmio de melhor filme, juntamente com A Qualquer Custo, Estrelas Além do Tempo, Lion: Uma Jornada para Casa e Um Limite entre Nós, filme protagonizado por Viola Daves e Denzel Washington.



Este ano, os atores Scarlet Johansson, Samuel L. Jackson e Chirs Evans, do elenco da franquia Os Vingadores, estarão no palco do Oscar para revelar alguns dos vencedores das categorias. Direto do recém-lançado Cinquenta Tons Mais Escuros, Dakota Johnson e Jamie Dornan também estão confirmados no time de apresentadores ao lado de Halle Barry, Gael Garcia Bernal, Kate McKinnon, Shirley MacLaine e Hailee Steinfeld, além de Leonardo Di Caprio, vencedor da categoria Melhor Ator do ano passado pelo filme O Regresso.

Veja Também

Comentários