A Lâmpada Maravilhosa de Aladdin é encenada no domingo em CG

Para 2017 o Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul / Divulgação/Assessoria

Uma trupe de Palhaço que cria sempre uma desculpa para realizar diante do público uma nova aventura. Desta vez a Bagacinho lê um anúncio no jornal que o sultão do Cazaquistão está à procura de um grupo de teatro para fazer uma peça no dia do casamento de sua filha Jasmine. Uma incrível aventura romântica que conta a história de um rapaz pobre que se apaixona pela princesa Jasmine ao encontrá-la no mercado vestida de plebéia. Jafar, conselheiro do sultão e vilão da estória, com o intuito de casar-se com Jasmine e se tornar sultão captura Aladdin para resgatar uma lâmpada mágica que despertará o Gênio e realizará três desejos de quem esfregar a lâmpada. Com muita música e diversão a trupe cria um espetáculo cheio de poesia, cores e bom humor. Provando que o amor pode tudo.

Grupo Casa-Coletivo de Artistas fundamenta sua pesquisa cênica estudando teoricamente nossas raízes culturais e históricas, através da literatura dramática clássica, moderna e contemporânea, dividindo questões através do experimento de materiais não convencionais de dramaturgia, da arte do palhaço, na apropriação das novas mídias e na exploração dos espaços alternativos de representação.

Para 2017 o Grupo Casa afirma sua contribuição na formação de plateia, na construção do sujeito e no enriquecimento cultural do Estado de Mato Grosso do Sul. Para tanto oferece o projeto “ As Aventuras de Bagacinho- Quem conta um ponto cria um conto”, como uma forma de manter crianças e adultos conectados com a forma de expressão mais secular que existe.

