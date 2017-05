“A Cabana” é o próximo filme a ser exibido na sessão CineMaterna, no dia 9

As mamães com bebês de até 18 meses poderão curtir juntinhos uma sessão de cinema e o próximo filme a ser exibido, escolhido pelas mães em votação no site www.cinematerna.org.br, será “A Cabana”, com sessão programada para as 14h10 / Divulgação

Mais uma edição do ?CineMaterna, na Cinemark do Shopping Campo Grande, será realizada na próxima terça-feira, dia 9. As mamães com bebês de até 18 meses poderão curtir juntinhos uma sessão de cinema e o próximo filme a ser exibido, escolhido pelas mães em votação no site www.cinematerna.org.br, será “A Cabana”, com sessão programada para as 14h10.

Com o objetivo de promover cultura e diversão para as mães no pós-parto irem ao cinema junto com seu bebê, a sessão CineMaterna é programada para oferecer conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente –, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e iluminação leve. A sala de cinema conta também com um tapete especial para os nenéns que andam ou engatinham e um ‘estacionamento’ para os carrinhos de bebê logo na entrada. Mães voluntárias estão presentes, prontas para ajudar quando necessário.

O CineMaterna tem patrocínio do Shopping Campo Grande e da Natura Mamãe e Bebê.

Sobre o filme:

Depois de sofrer uma tragédia familiar, Mack Phillips (Sam Worthington) entra em uma profunda depressão, que o faz questionar suas crenças mais íntimas. Diante de uma crise de fé, ele recebe uma carta misteriosa que o convida para ir a uma cabana abandonada. Mack encontra então verdades significativas que transformarão seu entendimento sobre a tragédia que abalou sua família e sua vida mudará para sempre.

As mães podem se cadastrar e votar nos filmes de sua preferência, bem como ter mais informações pelo site http://www.cinematerna.org.br, onde estão disponíveis galeria de fotos, depoimentos e a programação de filmes para o mês.

Serviço:

Sessão CineMaterna

Data: 9 de maio (terça-feira)

Horário: 14h10

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande

Filme: A Cabana

Veja Também

Comentários