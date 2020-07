7ª temporada do MasterChef terá um novo campeão a cada episódio

Convidados especiais do MasterChef - (Foto: YouTube / @MasterChef Brasil)

O MasterChef Brasil estreia sua 7ª temporada na próxima terça-feira, 14. A Band realizou uma coletiva virtual nesta terça-feira, 7, para os apresentadores Paola Carosella, Henrique Fogaça, Erick Jacquin e Ana Paula Padrão falarem sobre como foram as gravações do programa, feitas durante a pandemia do novo coronavírus.

A principal mudança no formato do reality show será o fato de não haver uma sequência ao longo de toda a temporada: cada episódio terá oito participantes diferentes e um vencedor, com a promessa de receber prêmios, um troféu e a possibilidade de ajudar a uma instituição de caridade.

"A gente não vai ter um supercampeão. Vai ter vários campeões ao longo da temporada. Cada episódio se resume nele mesmo. Isso é para reduzir o tempo das pessoas dentro do estúdio. Com oito de cada vez, temos mais gente participando e mais sonhos sendo realizados", explicou Ana Paula Padrão.

A apresentadora continuou: " Isso muda a dinâmica porque quem está acostumado a estudar o MasterChef pela estratégia do que é o jogo, não vai ter tempo para isso agora. Em um episódio a gente tem duas ou três provas, não dá para ficar num patamar mediano."

Ana Paula ainda destaca outras mudanças em momentos tradicionais do programa: "Não teremos provas em dupla por conta do isolamento social. As provas são todas individuais, então não dá para fazer aliados. Ninguém vai para o Mezanino"

Convidados especiais do MasterChef

Entre os nomes de artistas famosos que participarão da 7ª temporada do reality show, destacam-se nomes ligados à música.

Já divulgados, estão Ivete Sangalo, Thiaguinho, Tirulipa, Fafá de Belém, Wesley Safadão, Fernando e Sorocaba, Dilsinho, Péricles, Amado Batista, Elza Soares, Alcione, Joelma, Pabllo Vittar, Claudia Leitte, Elba Ramalho, Anavitória, Leo Jaime, Luisa Sonza, Juliana Silveira, Leo Santana, Cátia Fonseca e Nando Reis.