Confira 6 itens que não podem faltar na sua mala de viagem

As férias estão aí e arrumar as malas não é uma tarefa simples. Nessa época é muito comum viajar para locais próximos à praia e por isso existem itens que não podem faltar na sua mala.

Para não passar nenhum aperto e garantir uma viagem de sucesso, listamos os principais itens que vão garantir o sossego e o bem-estar do seu passeio:

1. Adaptador de tomada universal: Deixar de registrar momentos ou não se comunicar porque a bateria acabou ou o carregador não se encaixa no padrão do país visitado é um dos maiores medos de qualquer viajante. A dica é ter um adaptador de tomada universal Newlink para ser utilizado em qualquer lugar do mundo. Onde comprar: www.submarino.com

2. Toalha compacta: Para quem vai fazer mochilão, as toalhas compactas da Smart-Guepardo são uma ótima solução. Além de ocuparem pouco espaço, secam rápido e são biodegradáveis. Onde comprar: www.americanas.com.br

3. Bastão de selfie: Mais conhecido como pau de selfie no Brasil, é ótimo para quem vai viajar sozinho ou em grandes grupos e não quer deixar de registrar a viagem com ângulos incríveis. O bastão da Monopod traz mais emoção para suas fotos e vídeos. Onde comprar: www.walmart.com.br

4. Caixa de som portátil Bluetooth: A praticidade e possibilidade de levar a caixa de som para diversos ambientes e ocasiões diferentes como, uma viagem se torna ainda mais divertida. A speaker PARTYBOX, da UpSound, é resistente a água, poeira e choque e ainda possui a função power bank (carrega o celular) com saída USB independente. Caso a viagem seja mais radical, a caixa de som AQUA, da UpSound, resiste a jatos d'água ou até rápidos mergulhos. Onde comprar: http://www.novoshop.com.br?

5. Nécessaire: Alguns modelos de nécessaire são bastante compactas e possuem até espelhos. Bolsos com zíper, outros com telas, porta objetos elásticos, a nécessaire da Deuter possui zíper perimétrico. Em determinadas viagens, é importante ter tudo a mão e uma bolsa portátil e compacta pode ajuda muito. Onde comprar: www.netshoes.com.br

6. Moleskine: Para registrar, organizar e anotar informações importantes durante sua viagem, o caderno Moleskine é indispensável na sua mala. Onde comprar: www.coisascriativas.com.br

Veja Também

Comentários