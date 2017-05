53ª Expoagro começa amanhã com palestras, leilões e shows musicais

A 53ª edição da Expoagro começa nesta sexta-feira (12) já com uma ampla programação de palestras, cursos, leilões e shows musicais. Promovida pelo Sindicato Rural de Dourados, a feira segue até o dia 21 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho. A abertura oficial está marcada para o sábado, 13 de maio, a partir das 10 horas, no auditório do Sindicato Rural. Já na sexta-feira, a agenda de shows será aberta pelo cantor Luan Santana.

No total, serão mais de 20 palestras e eventos técnicos voltados à orientação e qualificação do produtor rural, além de uma área de 42 hectares dedicadas aos expositores. De acordo com o presidente do Sindicato Rural de Dourados, Lúcio Damália, a Expoagro será uma oportunidade de fazer novos negócios e adquirir conhecimentos sobre tecnologias que auxiliam o trabalho no cotidiano agrícola. “Traremos ao público grandes atrações, tanto para o homem do campo, como também ao público em geral, que poderá participar dos shows e apreciar as diversas exposições que serão feitas ao longo da feira”, pontua.

A programação do primeiro dia inclui o Seminário de Apoio à Pesquisa Agrícola, com início às 8h, no auditório do Parque de Exposições. À tarde, acontecem as palestras "Sistema de produção do maracujazeiro" e "A psicologia como aliada do Agronegócio", ambas às 13h30. Às 16h, no auditório GPP, acontece a primeira palestra do Ciclo de Palestras Direito & Agronegócio, com o tema "Tributação no Agronegócio". Durante todo o dia, das 7h às 17h, haverá ainda curso do Senar sobre o cultivo de orquídeas. Todas as palestras serão gratuitas.

A agenda de leilões será aberta com o 18º Leilão Mulheres do Conesul, às 19h no Tatersal. O cantor Luan Santana encerra a noite com apresentação a partir das 23h.

