2ª Mostra de Quartos de Bebê de MS traz as grandes novidades do setor mundial

A 2ª Mostra de Quartos de Bebê Toca Brasil Baby inaugura no doa 20 de dezembro com as maiores novidades do setor mundial. O que você possa imaginar em pintura, papel de parede, móveis, decoração e tudo que encanta nesse incrível universo estará exposto na loja da Rua José Antônio, 740, Centro.

São 24 profissionais que prepararam 19 ambientes que vão mostrar para Campo Grande e para o país o que há de mais moderno e fofinho no mundo dos bebês. A ideia é sempre mostrar que é possível realizar as propostas que papais e mamães sonham para seus filhos e que cabem nos mais diversos orçamentos.

Quartinho clássicos como Marinheiro, Safári, Montanhas, Sonho de Criança, Ovelhas e muitos outros integram a Mostra. Espaços modernos e funcionais para mamães e bebês aproveitarem momentos juntos também foram pensados. A grande novidade é um quartinho pet, projetado para os bichinhos que ficam muito tempo em casa sozinhos terem um espaço de conforto e liberdade só para eles.

No Brasil, assim como nos países mais desenvolvidos do planeta, como, por exemplo, os Estados Unidos e o Japão, o número de animais que convivem com as famílias supera o de crianças até os doze anos – os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) coletados em 2013, mas processados e publicados em 2017.

De acordo com o estudo, as famílias brasileiras cuidam de 52 milhões de cães contra 45 milhões de crianças. Contando os gatos e outros animais, o número sobe para cem milhões. E a tendência indica que haverá cada vez mais espaço nas casas para os animais.

Sabendo do amor que as pessoas dedicam aos seus bichinhos, a 2ª Mostra de Quartos de Bebê Toca Brasil Baby traz um quartinho pet – pensado inteirinho para cães e gatos.

A personal baby room Fabiola Deiss explica que a ideia inovadora veio no momento que ela começou a entrar nas casas dos clientes e observar a relação deles com os cachorros – que havia muita reciprocidade.

“Teve uma vez que a cachorra ficou tentando cavar a barriga da gestante com as patinhas. Outras vezes, com clientes, eu tinha dificuldade em montar o quarto porque o cachorro entrava e não saia. Ele ficava me acompanhando com o olhar o tempo inteiro”, relata.

O quartinho mistura o rosa com o preto, com o objetivo de trazer sofisticação e ao mesmo tempo afeto. Para o gato foi usado muita madeira, cubos vazados e cordas, porque devido à natureza dos felinos eles gostam de ficar nas alturas. Já para o cachorro foi colocado adesivos e papéis de paredes personalizados pensando na customização do quarto.

De acordo com a arquiteta Claudia Comparin, que desenvolveu o projeto, o mais bacana do ambiente é possibilitar liberdade aos bichinhos.

“É um conceito novo, que une funcionalidade, praticidade e conforto aos animais. Perfeito para as pessoas que trabalham muito e os bichinhos ficam sozinhos em casa. É um espaço deles”, diz.

A mostra também traz muitas ideias para as mamães que querem sair do convencional, mas ao mesmo tempo não conseguem deixar o clássico de lado. A personal baby room Fabíola Deiss criou um ambiente lúdico utilizando tons pastéis com a sofisticação de verde vegetação polar, da Suvinil, e tapete criado exclusivamente para o ambiente com um toque de modernidade.

O clássico quartinho “Bebê Marinheiro” é a proposta da arquiteta Sara Evangelista que traz um estilo moderno, com traços retos e iluminados, com componentes como frisos de madeira, papéis de parede e painel com molduras de gesso.

Já Juliana Viganó compôs um quartinho com picos das montanhas, que remetem as formas geométricas, como os triângulos. Uma composição moderna e lúdica.

O estilo minimalista foi a escolha de Larissa Neuhaus e Paulo Guizzo no “Quarto Escandinavo”, um ambiente moderno que tem como elemento principal móveis de linhas simples, uma paleta de cores mais neutra e o uso de linhas e do geométrico.

O “Quartinho Safári”, da Daiana Parrela, foi pensado para um menino, com função de proporcionar um ambiente lúdico, despertando o interesse pelos animais e estimulo as diversas cores da natureza. O quarto tem layout funcional para a mamãe facilitando as tarefas rotineiras de uso com o bebê.

“Um detalhe bem legal do projeto é o piso laminado em madeira que é antibactericida e confortável para a criança brincar sobre ele”, aconselha Daiana Parrela.

O “Quarto Classic Baby”, das arquitetas Thaylise Queiroz Freire e Thaline Queiroz Marques, foi desenvolvido todo em estilo clássico para uma menina. Com funcionalidade em sua disposição e charme na decoração através das cores, formas e texturas, compondo assim um ambiente delicado e acolhedor.

Outro quarto que vai enlouquecer as mamães no quesito fofura é o “Quarto Ovelha”, projetado pela arquiteta Karla Estrela. As delicadas ovelhinhas criam um cenário ingênuo que tem tudo a ver com o universo infantil, por se tratar de um animal indefeso e manso, que depende totalmente de cuidados humanos, assim como um bebê.

“Minha ideia foi transmitir para esse quartinho um ambiente seguro, suave e aconchegante assim como ao olharmos para uma ovelha nos lembramos do campo, da maciez da sua lã”, diz Karla Estrela.

A Mostra ainda prova que pequenos espaços podem ter uma decoração primorosa sim! Esta é a proposta da arquiteta Ananda Mella em seu quartinho projetado para um menino. Como o ambiente era reduzido, ela utilizou o berço com cômoda integrada, trazendo praticidade e espaço.

“Fiz um projeto clean, aconchegante e funcional. Cores neutras como o verdinho claro e o cinzinha predominam o ambiente trazendo leveza. Alguns detalhes em madeira para deixar aconchegante e sem exageros”, diz.

Quem também driblou o problema de espaço e criou um espaço encantador e que supre tanto as necessidades das mamães quanto as do bebê foram as arquitetas Maysa Campos e Priscila Arantes Kreisel Albaneze.

“Fizemos um quartinho com elementos clássicos, sem muitos adornos, devido ao pouco espaço, mas ao mesmo tempo contemporâneo. A escolha das tonalidades claras da parede se contrapõem com o cinza do berço e da cômoda, que traz mais força para o ambiente, sem deixar a delicadeza de lado”, revelam.

Quartinhos para o segundo filho do casal e para crianças maiores também foram pensados pelos arquitetos.

O “Quarto das Estrelas”, idealizado pela arquiteta Bia Meneghini, traz um ambiente lúdico e cheio de magia.

“Com um teto com iluminação indireta e papel de parede de estrelinhas e listras a decoração suave convidam para a tranquilidade. A composição desse quartinho dos sonhos é feita com a linha de móveis multifuncionais da Tulipa Baby, que é composto por madeira maciça reflorestada”, conta.

Ainda nesse cenário cheio de encanto, a arquiteta Ingrid Kemp vai surpreender mamães e papais em um espaço delicado e com muitos significados.

“Eu procurei fazer um quartinho que trouxesse a magia e o encantamento dos jardins, com o conforto e o carinho que as bonecas trazem para as meninas.”, explica Ingrid

Já as arquitetas Carmen Silvia, Jeana Abu-Jamra e Rúbia Grubert trazem um ambiente para um verdadeiro “Explorador da Natureza”. As profissionais utilizaram os elementos da natureza e o espírito aventureiro das crianças como ponto de partida. O resultado foi um quarto lúdico e divertido para todos os gostos.

“A paleta de cores conta com tonalidades que lembram verão, diversão, natureza, tranquilidade e harmonia. A iluminação decorativa nas montanhas traz vida com sutileza, transformando o quarto em um cenário de descobertas para as crianças”, explicam as profissionais.

O “Quarto Montessoriano”, estilo que caiu no gosto das mamães e dos papais, é a proposta de Karolina Gracioso. Ela explica que a ideia principal do quarto é que as crianças explorem o quarto livres e autoconfiantes.

“O principal elemento é a cama baixa, que permite que eles deitem e levantem sozinhos. Tapete, cesto para brinquedos, cantinho da leitura, são alguns dos elementos que compõe a proposta”, salienta.

O quartinho "Sonho de Criança" foi idealizado para acompanhar todo o desenvolvimento dos pequenos. A proposta buscou trazer essa preocupação com o espaço da criança, trazendo às mudanças, novos conceitos de decoração, conforto e acessibilidade.

“No espaço, foram usados tons neutros com adornos decorativos alegres e acolhedores, propondo acessibilidade a qualquer planejamento econômico. O quarto se manteve neutro, para meninos e meninas, estando hábil a transformações, podendo constituir um estilo único e particular, sem se prender a cores”, diz Leila Alli.

Outro ambiente que vai encantar é o “Espaço Mamãe e Bebê”, projetado pela arquiteta Ana Flávia Freitas. Pensando em reunir mamães e papais que visitam a loja e precisam de um lugar para amamentar, trocar seu bebe e colocá-lo para descansar, como as crianças que acompanham seus pais.

“Visando essa necessidade, criou-se o espaço, nele temos mini berço, trocador, poltrona de amamentação, mesa de atividade, quadro lousa e outros elementos que as crianças vão se apaixonar. Reunindo assim em um único espaço a diversão, atividades, descanso e a amamentação”, diz Ana Flávia Freitas.

Para quem pretende investir pouco, mas ter um ambiente bacana a arquiteta Gabi De Marco traz um quartinho em estilo DIY (Do It Yourself) para que papais e mamães não tenham mais dúvidas que é possível participar da execução do ambiente deixando-o com uma aparência exclusiva e única.

“O quartinho que projetei traz um conceito mais voltado para o DIY e peças com carinha de handmade, para que os pais participem da execução do quarto do bebê”, afirma.

Para conhecer todos os ambientes da 2ª Mostra de Quartos de Bebê de MS e só chegar lá na Toca Baby, localizada Rua José Antônio, 740, Centro. A entrada é gratuita e o horário de funcionamento é das 8 horas às 19 horas.