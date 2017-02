Penúltima noite de carnaval em Corumbá tem desfile das escolas de samba do grupo especial

O dia mais esperado do carnaval corumbaense, o desfile das escolas de samba do Primeiro Grupo, terá a presença do governador Reinaldo Azambuja, que chega a cidade logo mais às 16h. O chefe do Executivo estadual assistirá a noite de gala ao lado do prefeito Ruiter Cunha de Oliveira, no camarote oficial. O Governo do Estado apoio a folia pantaneira com a liberação de R$ 300 mil para as escolas de samba e blocos oficiais.

Cinco escolas desfilam nesta noite, na passarela do samba. A Pesada, campeão do Grupo de Acesso, abre o espetáculo, que promete atrair público recorde no circuito do samba. Na sequência, entram na Avenida General Rondon as agremiações Marques de Sapucaí, Mocidade da Nova Corumbá (atual campeã), Vila Mamona e a Império do Morro (detentora da maioria dos títulos, 31, em 61 anos). Pelo regulamento, o desfile deve começar às 19h30.

Carro alegórico da Estação Primeira do Pantanal, demonstração da evolução da escola nos últimos anos. Foto: Gisele Ribeiro/Prefeitura de Corumbá

?A segunda-feira de carnaval em Corumbá começou às 11h com o Samba no Busão, para quebrar a ressaca de quem pegou o ônibus circular para chegar ao trabalho. Também no Porto Geral teve roda de samba, pela manhã, com a presença de centenas de turistas, que desceram para a orla para apreciar a natureza que se revela com o Rio Paraguai e visitar o conjunto arquitetônico. Muitos aplaudiram a saída do primeiro barco-hotel para a pesca esportiva, que será liberada nesta quarta-feira, 1º de março.

Favorita

Segundo a crônica especializada, a caçula do carnaval corumbaense, Grêmio Recreativo Estação Primeira do Pantanal é uma das escolas favoritas ao título do segundo grupo. O desfile ocorreu na noite de domingo, encerrando às 2h da madrugada desta segunda, e a Estação Primeira, penúltima a entrar na avenida, foi a mais aplaudida pelo público. A escola com 700 integrantes defendeu samba-enredo que homenageou o promoter e compositor João Batista, o “JB”.

A Unidos da Major Gama abriu o desfile no domingo saudando o samba. A gafieira, na comissão de frente, anunciou a entrada da escola cujo desfile foi idealizado e concebido pelo carnavalesco João Braga. Acadêmicos do Pantanal levou para a avenida a descontração e o ambiente de um animado bar brasileiro, exaltando seus ingredientes, personagens, bebidas, jogos, futebol, música e petiscos.

A Caprichosos de Corumbá, com 400 componentes, falou da realeza, e com um enredo irreverente fez um questionamento escondido no ego de cada ser humano: “que rei sou eu?”. Fechando a noite a Imperatriz Corumbaense rendeu homenagens a escola que a inspirou. Surgida pela paixão da família Cambará pelo carnaval, a extinta “A Imperatriz” foi uma das agremiações que marcaram época em Corumbá.

