Zona do euro tem inflação anual ao produtor abaixo do esperado em fevereiro

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro subiu 3% em fevereiro ante igual mês do ano passado, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas consultados pelo The Wall Street Journal previam ganho anual um pouco maior, de 3,1%.

Em relação a janeiro, o PPI teve leve avanço de 0,1% em fevereiro. Neste caso, o resultado veio em linha com a projeção do mercado.

Excluindo-se custos de energia, o núcleo do PPI ficou estável em fevereiro ante o mês anterior e mostrou acréscimo de 1,2% no confronto anual, informou a Eurostat. Fonte: Dow Jones Newswires.