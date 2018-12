Witzel: preços transparentes da Petrobras podem atrair investimentos no Rio

O governador eleito do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), defendeu nesta segunda-feira, 3, maior transparência nos preços praticados pela Petrobras para acabar com o "monopólio" no mercado de refino.

Ele pediu também que os Estados tenham autonomia para licitar concessões de ferrovias e na área de energia, que atualmente são prerrogativas da União. Segundo ele, as medidas melhoram a capacidade do Estado de gerar emprego e reduzir a dependência do petróleo.

Witzel, que participa de almoço promovido pelo Lide, afirmou estar conversando com a equipe do presidente eleito, Jair Bolsonaro, sobre o interesse do Estado em novos investimentos no mercado de refino.

"Depende da Petrobras. Depende de um controle de preços da Petrobras mais atraente para que esse refino seja atrativo", disse, citando a possibilidade de investidores privados apontarem recursos no Comperj e mencionando a possibilidade de mudanças até o fim do mês.

Ainda no segmento de combustíveis, Witzel prometeu reduzir o ICMS do querosene de aviação para 7%. Segundo ele, isso será parte de um rearranjo para atrair novos voos para o Aeroporto Internacional Tom Jobim, que passa por desviar linhas regionais para o Tom Jobim e por melhorar as condições de segurança da Linha Vermelha, principal acesso ao aeroporto.

Após o encontro com empresários, Witzel explicou que as discussões sobre flexibilização de concessões estão acontecendo no grupo criado pelos governadores eleitos. Ele citou como exemplo possibilidade de construção de uma ferrovia entre Vitória e Rio de Janeiro. Esse projeto foi preterido pelo governo federal na negociação com a Vale para a renovação antecipada da concessão da estrada de ferro Vitória-Minas, o que causou protesto do governo do Espírito Santo.

"O maior desafio é gerar emprego, mas a perspectiva de investimento no Rio é muito boa", disse.