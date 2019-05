Witzel deve enviar projeto para Alerj para reduzir alíquota de ICMS de etanol

O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai enviar em breve para a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) um projeto para reduzir a alíquota do Imposto Sobre Circulação de Mercadoria (IMCS) do etanol, de 32% para 24%, com objetivo de tornar o Estado mais competitivo em relação a outras unidades da federação.

Segundo a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e de Lubrificantes (Fecombustíveis), o Rio de Janeiro é o Estado com o ICMS mais alto entre todos os Estados brasileiros, seguido pelo Rio Grande do Sul e Tocantins. De acordo com a entidade, as alíquotas no País variam entre 12% e 32%.

Enquanto no Rio o IMCS representa R$ 1,240 do litro do combustível, São Paulo, o Estado com ICMS mais barato, recebe apenas R$ 0,329 por litro.

A secretaria de Fazenda do RJ não soube informar mais detalhes que ainda estariam sendo fechados pelo governo.