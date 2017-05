WhatsApp fica fora do ar pela 2ª vez em maio

O WhatsApp, aplicativo de mensagens instantâneas mais popular do mundo, enfrentou instabilidade por cerca de meia hora na tarde de quarta-feira, 18 . Usuários do aplicativo usaram as redes sociais, como Facebook e Twitter, para reclamar que não conseguiam enviar e receber mensagens por meio do aplicativo. Em alguns casos, as mensagens eram enviadas, mas não eram entregues ao destinatário. O problema afetou o Brasil, mas também diversos países.

É a segunda vez, apenas no mês de maio, que o WhatsApp enfrenta problemas. Na semana passada, o aplicativo ficou fora do ar por mais de duas horas, impedindo que usuários trocassem mensagens. Na ocasião, o WhatsApp não divulgou a causa do problema.

Procurado pelo jornal O Estado de S. Paulo, o WhatsApp confirmou que os problemas técnicos de quarta-feira. "Usuários do WhatsApp em algumas partes do mundo tiveram problemas em acessar o WhatsApp por cerca de meia hora. A questão já foi solucionada e nos desculpamos pela inconveniência", afirmou a empresa, em nota. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

