Wells Fargo tem lucro e receita abaixo do esperado, mas se beneficia de reforma

O Wells Fargo registrou lucro de US$ 6,25 bilhões no quarto trimestre de 2017, ou US$ 1,16 por ação, incluindo um benefício de US$ 3,35 bilhões obtido com a aprovação da reforma tributária nos Estados Unidos. Na comparação com o mesmo trimestre de 2016, o banco registrou lucro de US$ 5,27 bilhões, ou US$ 0,96 por ação.

A receita do Wells Fargo no trimestre caiu para US$ 22,05 bilhões, de US$ 22,24 bilhões.

O resultado decepcionou, já que analistas da FactSect estimavam lucro por ação maior, de US$ 1,23 e receita de US$ 22,45 bilhões.

Desde setembro de 2016, o Wells Fargo enfrenta problemas, após entrar em um acordo de pagamento de US$ 185 milhões após abrir cerca de 3,5 milhões de contas com informações fictícias ou sem autorização.

As ações da Well Fargo recuaram após a divulgação do balanço no pré-mercado. Após a abertura das bolsas em Nova York, os papéis do banco recuavam 0,51%, às 12h52 (de Brasília). Fonte: Dow Jones Newswires.