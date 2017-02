A Weg, fabricante de motores elétricos e tintas, encerrou o quarto trimestre com lucro líquido de R$ 323,2 milhões, 15,8% menor do que o do mesmo período de 2015. No acumulado do ano, o resultado caiu 3,3%, para R$ 1,1 bilhão. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortizações) diminuiu 4,8% no ano, para R$ 1,4 bilhão, com margem 0,1 ponto porcentual menor, de 15%. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Veja Também

Comentários