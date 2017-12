Walmart integra lojas e e-commerce

O Walmart mudou de estratégia no Brasil e vai integrar as operações das lojas físicas com o e-commerce, que hoje funcionam com escritórios e estoques separados. O movimento segue de perto a estratégia das principais rivais da gigante americana, uma vez que Magazine Luiza e Via Varejo (dona de Casas Bahia e Ponto Frio) já atuam dessa forma. "Não tem jeito de a gente pensar mais o cliente de forma separada", admitiu Flávio Cotini, presidente do Walmart Brasil. O executivo espera sinergias dessa união, mas evitou dar prazo para a conclusão do processo de integração. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.