Waldir quer equiparar alíquota de militar com a de outras carreiras policiais

Após criticar o envio de uma proposta para militares que inclui uma ampla reestruturação de carreiras, o líder do PSL na Câmara, Delegado Waldir (PSL-GO), defendeu nesta terça-feira, 2, a equiparação das regras propostas para as Forças Armadas com as exigências das demais carreiras policiais. Ele citou como exemplo a alíquota previdenciária.

Na proposta dos militares, o desconto na remuneração passará de 7,5% para 10,5%. Já na reforma da Previdência, os servidores (inclusive policiais) que hoje recolhem 11% para a Previdência poderiam pagar até 22%, caso recebam mais que o teto do funcionalismo, hoje em R$ 39,2 mil.

Waldir alertou ainda que a proposta será alterada no Congresso Nacional. "É papel do Parlamento", avisou.