Waldir diz que Bolsonaro é covarde e se dobra a generais em reforma de militares

Em meio à disputa com o governo, o deputado Delegado Waldir (PSL-GO) disse que o presidente Jair Bolsonaro foi "covarde" e que "se dobra aos generais" na reforma da Previdência dos militares. Como mostrou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, os praças - militares de baixa patente - estão revoltados com as mudanças porque há a previsão de um reajuste maior para as patentes mais altas.

"O governo colocou na Comissão Especial apenas oficiais. O salário continuará sendo uma miséria para os sargentos", disse Waldir.

A Comissão Especial que discute a reforma da previdência dos militares discute o projeto nesta terça. Nesta tarde, está sendo votado um requerimento para encerrar as discussões e entrar na fase de votação do projeto na comissão.