Vulcabrás vai investir R$ 100 milhões em fábricas

A fabricante de calçados Vulcabrás prevê investir cerca de R$ 100 milhões em renovação de equipamentos de suas três fábricas, algo que não era feito há cinco anos, diante das dificuldades financeiras que levaram o grupo a uma reestruturação que culminou em uma oferta de ações de quase R$ 700 milhões no fim de novembro deste ano.

As ações da empresa acumula alta de 250% neste ano. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.