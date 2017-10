Vulcabras continua com oferta de ações e Neoenergia aguardará próxima janela

A Vulcabras, dona das marcas Azaleia e Olympikus, mantém os planos para sua "reestreia" na Bolsa brasileira e precificará sua ação no dia 24 de outubro, em uma oferta que poderá girar R$ 650 milhões, considerando a colocação apenas do lote principal e o preço no centro da faixa indicativa, de R$ 8,50 e R$ 10,50. Em compensação, a Neoenergia, que mirava a janela de outubro para abrir seu capital, decidiu aguardar para o fim do ano, na tentativa de conseguir uma melhor avaliação da companhia.

A Vulcabras oferecerá ao mercado 68,420 milhões de ações, sendo 60.526.000 relativa a uma oferta primária, que poderá, assim injetar no caixa da companhia R$ 574,997 milhões, ainda considerando o preço no meio do intervalo proposto. Apesar de ser uma oferta subsequente (follow on), a ação tem baixíssima liquidez e por isso existe uma faixa indicativa de preço, como em uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). O restante da operação corresponde à oferta secundária, que dará saída a atuais acionistas.

Já a Neoenergia, que também está com seu pedido de registro na CVM, decidiu, conforme fontes, deixar a oferta para a última janela do ano, possivelmente em dezembro, utilizando, assim, os dados do terceiro trimestre do ano. Para conseguir lançar sua oferta no último mês do ano a companhia terá que correr para conseguir publicar seu demonstrativo financeiro rapidamente. A decisão foi tomada depois da empresa não conseguir fazer sua avaliação predominar em conversas iniciais com investidores, que estimaram o valor da companhia em R$ 15 bilhões, R$ 5 bilhões a menos do que o desejado.

Segundo fontes, como a companhia não quis reduzir na largada o preço da empresa, não valia a pena manter a oferta em outubro, visto que ao longo do processo a companhia acabaria sendo obrigada a reduzir a faixa indicativa de preço, o que traz um desgaste ao processo. Nessa janela Camil e Eneva tiveram que reduzir os valores para emplacarem as ofertas, ao passo que Tivit tirou sua operação da rua ao não encontrar demanda a seus papéis no preço pretendido.

A Neoenergia tem como sócios a Iberdrola, Banco do Brasil (BB) e a Previ, fundação dos funcionários do BB.

Mesmo com a queda de braço entre investidores e companhias em relação ao preço, as emissões de ações na bolsa brasileira seguem muito aquecidas com o volume de quase R$ 32 bilhões. Bancos de investimento estimam que esse valor poderá subir para cerca de R$ 50 bilhões no acumulado do ano, com ofertas que ainda estão na fila, como BR Distribuidora, Burger King e Algar telecom.

