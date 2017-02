Votação da repatriação ainda depende de acordo com líderes, diz Eunício

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), informou que irá ler ainda nesta quarta-feira, 22, o requerimento de urgência do projeto de repatriação de recursos de brasileiros no exterior. Apenas após a votação e aprovação do requerimento é que a proposta pode ter antecipada a sua discussão em plenário.

O senador ressaltou, contudo, que a votação da proposta ainda dependerá de acordo com todas as lideranças de bancada. "Vou seguir o tramite normal. Há um requerimento de urgência que vou ler. Se houver solicitação dos líderes e unanimidade para antecipar eu votarei. Se não houver, seguirei o rito que são duas sessões de prazo", ressaltou Eunício ao chegar no Senado.

Caso não haja acordo, a proposta só deverá ser votada, em março, após o Carnaval.

Em nota publicada nesta quarta, o líder do PSDB no Senado, Paulo Bauer (SC), informou por meio da assessoria, que a decisão sobre inclusão de parentes de políticos no programa será pessoal e a bancada será liberada. O partido detêm a segunda maior bancada da Casa, atrás apenas do PMDB.

