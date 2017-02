Volume total de prêmios da BB Seguridade vai a R$ 68,9 bi em 2016 (+ 14,5%)

A BB Seguridade totalizou R$ 68,9 bilhões em prêmios, contribuições de previdência e arrecadação com títulos de capitalização no ano passado, montante 14,5% superior ao registrado em 2015. No quarto trimestre de 2016, a companhia totalizou cerca de R$ 21 bilhões, aumento de 28,18% em relação à cifra registrada um ano antes, de R$ 16,400 bilhões.

O impulso para os números da BB Seguridade vieram, principalmente, da previdência privada. A Brasilprev, coligada da companhia que atua neste segmento, viu seu volume de contribuições de previdência crescer 55,5% de outubro a dezembro em relação ao mesmo período de 2015, para R$ 15,384 bilhões. O aumento esteve concentrado nos produtos VGBL na modalidade de contribuição esporádica. No ano, o volume de contribuições aumentou 28,3% em relação a 2015.

A Brasilprev teve captação líquida de R$ 28,5 bilhões em 2016, aumento de 24,92% em relação a 2015, de R$ 22,836 bilhões. O volume equivale a 50,6% do total do mercado. No quarto trimestre, a captação líquida foi a R$ 9,699 bilhões, aumento de 68,1% em um ano.

As reservas de previdência chegaram a R$ 197,5 bilhões, alta de 33,2% em 12 meses, mantendo a liderança em arrecadação de previdência, com 40,6% do fluxo, conforme dados da Superintendência de Seguros Privados (Susep).

A BB Mapfre SH1, que atua nos ramos de vida, habitacional e rural, totalizou R$ 1,967 bilhão em prêmios de outubro a dezembro, declínio de 6,24% em relação ao mesmo período do ano passado. Em relação ao terceiro trimestre, porém, cresceu 8,2%. A queda ante um ano ocorreu, conforme a BB Seguridade, principalmente, pelo encolhimento da carteira de seguro prestamista, impactado pelo ambiente de crédito. Os prêmios desta área diminuíram em 48,3% no quarto trimestre ante um ano.

Já a Mapfre BB SH2, que opera nos segmentos de patrimônio e automóvel, somou R$ 1,996 bilhão em prêmios no quarto trimestre, redução de 10,4% em relação ao visto um ano antes. No comparativo trimestral, entretanto, houve elevação de 1,3%. A companhia explica, em relatório que acompanha suas demonstrações financeiras, que a queda em um ano é justificada pela retração nos segmentos de automóveis (-17,5%) e danos (-5,1%).

A Brasilcap, que atua no segmento de capitalização, arrecadou R$ 1,675 bilhão no quarto trimestre, redução de 9,7% em um ano. Em relação ao terceiro trimestre, porém, teve elevação de 23,2%. "A retração do volume arrecadado é justificada pela queda da arrecadação média, uma vez que a base de títulos ativos registrou

expansão de 7,2% no mesmo comparativo", explica a companhia.

Veja Também

Comentários