Volume financeiro médio da Bovespa em outubro cresce 15,9%

O volume financeiro médio diário total no segmento Bovespa somou R$ 10,219 bilhões em outubro, 15,9% maior que no mesmo mês de 2016. Na comparação com setembro, o aumento foi de 2,5%.

Ainda de acordo com os dados operacionais do mês, no mercado à vista, o volume cresceu 17,1% para R$ 9,878 bilhões na comparação com outubro do ano passado e 2,7% ante setembro.

A capitalização de mercado média das empresas com ações negociadas na B3 ao final de outubro atingiu R$ 3,149 trilhões, 22,3% acima do mesmo mês de 2016 e 2,6% superior ao dado registrado em setembro de 2017.

No segmento BM&F, o volume médio diário cresceu 15,5% para 3,238 milhões de contratos na comparação anual, mas teve queda de 13,5% ante o mês anterior.

Já a receita por contrato média total caiu 2,8%, a R$ 1,429, na relação com outubro de 2016, mas cresceu 10,1% sobre setembro deste ano.

O número de investidores ativos subiu 9,4% em outubro, para 631,7 mil, e 1,7% ante setembro, ao passo que o número de empresas listadas ficou em 404, queda de 7,3% ante outubro de 2016 e com a diferença de uma companhia para setembro (405).