Volume de crédito imobiliário cresce 22% até junho mesmo com pandemia, diz Caixa

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta quinta-feira, 2, que, mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a instituição registrou um volume de liberação de crédito imobiliário 22% maior de janeiro a junho, na comparação com o mesmo período do ano passado. "Este é um segmento-chave para o Brasil", pontuou.

Guimarães pontuou ainda que, apesar dos efeitos da crise nos meses de março e abril, a Caixa já sente uma retomada no setor imobiliário. "Já sentimos isso em junho", disse.

As afirmações do presidente da Caixa foram concedidas entrevista coletiva virtual no período da manhã, sobre novas medidas do banco para o setor imobiliário.