Volkswagen anuncia investimento de R$ 2,6 bi em fábrica de São Bernardo

A Volkswagen anunciou nesta segunda-feira, 14, investimento de R$ 2,6 bilhões em uma de suas fábricas no Brasil, a de São Bernardo do Campo. O aporte, que faz parte de plano de investimentos até 2020, busca preparar a unidade para o lançamento do novo Polo, esperado para o último trimestre de 2017, e o Virtus, sedã programado para o primeiro trimestre de 2018.

Segundo a montadora, os recursos são destinados à modernização das linhas de produção, testes de certificação e validação dos produtos, desenvolvimento local de peças e qualificação de pessoal.

O anúncio foi feito em evento na própria fábrica, com a presença do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), Marcos Pereira, e o governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSDB).

