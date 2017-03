Volátil, dólar passa a cair com repatriação no radar

O dólar começou o dia com viés de alta diante da queda de commodities no exterior, como petróleo e cobre, mas desacelerou e caiu em seguida ante o real, refletindo ajustes de posições e uma moderada realização de lucros em meio a uma liquidez ainda fraca nesta segunda-feira, 6.

"A volatilidade está em linha com os sinais mistos do dólar no exterior, porque os investidores estão à espera de novidades locais", disse o gerente de uma gestora de recursos.

Segundo ele, a tendência é de queda, principalmente se for confirmada para a terça-feira a votação da repatriação no Senado. "Se houver essa confirmação, a aprovação do projeto é dada como certa, o que deve renovar o ânimo e o dólar poderá recuar bastante", afirmou, ponderando que essa votação já foi adiada pelo menos duas vezes.

Às 9h40, o dólar à vista estava na mínima, aos R$ 3,1106 (-0,22%), ante máxima após a abertura, aos R$ 3,1231 (+0,18%). O dólar futuro para abril estava na mínima, aos R$ 3,1340 (-0,24%), ante máxima após a abertura aos R$ 3,1465 (+0,16%).

