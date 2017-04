Volátil, dólar cai com ata, exterior e sinais de fluxo, após abrir em alta

O dólar passou a cair no mercado à vista e renovou mínimas na manhã desta terça-feira, 18, abaixo dos R$ 3,10, precificando a ata do Comitê de Política Monetária (Copom), em meio a sinais de ingresso de fluxo comercial e a queda do Dollar Index no exterior.

Nos primeiros negócios, porém, um viés de alta foi conduzido pela valorização da moeda americana frente a outras divisas emergentes e ligadas a commodities no exterior. A persistente queda de preços das matérias-primas, como petróleo e cobre, segue no radar, de acordo com profissionais de corretoras de câmbio.

No documento, os diretores do Banco Central avaliaram que a atual situação da economia já permitiria acelerar ainda mais o ritmo de corte de juro para além da redução decidida de 1 ponto, para 11,25%. O presidente do Banco Central, Ilan Goldfajn, disse nesta terça que as "reformas já mostram resultados positivos, como a queda das taxas do CDS do Brasil".

Às 9h48, o dólar à vista recuava 0,27%, aos R$ 3,0977 - na mínima intraday. A máxima foi aos R$ 3,1131 (+0,23%). Já o dólar futuro para maio passou a cair, aos R$ 3,1055 (-0,02%), ante mínima, aos R$ 3,0972 (-0,28%) e máxima, após a abertura, aos R$ 3,1131 (+0,23%).

No mesmo horário, em Nova York, o Dollar Index caía 0,42%, na mínima.

