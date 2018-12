Você pode perder até R$ 954 se não sacar o abono do PIS de 2016 até sexta

Quem perde o prazo de saque do abono salarial fica sem o dinheiro, que vai para o FAT - Divulgação

Quem trabalhou durante o ano de 2016 e ganhou até dois salários mínimos, em média, por mês pode ter até R$ 954 esperando para ser sacado no banco. Segundo o Ministério do Trabalho, 1,8 milhão de trabalhadores ainda não resgataram o dinheiro do abono salarial do PIS/Pasep, o que corresponde a 7,46% do total de pessoas com direito ao recurso.

O prazo para o saque vai até 28 de dezembro. Quem perde o prazo de saque do abono salarial fica sem o dinheiro, que vai para o FAT (Fundo de Amparo ao Trabalhador). Porém, já houve casos de trabalhadores que conseguiram na Justiça o direito de receber o dinheiro após o fim do prazo.

Quem tem direito ao abono?

quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias em 2016

ganhou, no máximo, dois salários mínimos, em média, por mês

está inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos

é preciso que a empresa onde trabalhava tenha informado seus dados corretamente ao governo

Como saber se tenho direito?

Para saber se tem direito ao abono salarial, é possível fazer a consulta das seguintes maneiras

PIS (trabalhador de empresa privada):

no Aplicativo Caixa Trabalhador

no site da caixa (www.caixa.gov.br/PIS), clique em “Consultar pagamento”

pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207

pelo telefone 158 da central de atendimento do Ministério do Trabalho

nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT

Pasep (servidor público):

pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e-

regiões metropolitanas); 0800 729 0001 (demais cidades) e 0800 729 0088 (deficientes auditivos)

pelo telefone 158 da central de atendimento do Ministério do Trabalho

nos postos da Superintendência Regional do Trabalho, antiga DRT

Quanto é pago?

O valor pago é de até um salário mínimo (atualmente R$ 954) e varia de acordo com o tempo que a pessoa trabalhou. Se ela trabalhou o ano todo, recebe um salário mínimo. Se trabalhou um mês, ganha proporcionalmente: 1/12 do mínimo.

Segundo o Ministério do Trabalho, os valores são arredondados para cima. Quem trabalhou por um mês, por exemplo, teria direito a R$ 79,50 de abono. Com o arredondamento, o trabalhador recebe R$ 80

Onde é feito o saque?

Funcionários de empresa privada, com Cartão Cidadão e senha cadastrada: o saque pode ser feito em caixas eletrônicos da Caixa e lotéricas

Não tem o Cartão Cidadão? O saque é feito em uma agência da Caixa, com documento de identificação

É correntista individual da Caixa? O abono será depositado diretamente na conta, caso haja saldo acima de R$ 1 e movimentação

É servidor público? O saque é feito nas agências do Banco do Brasil, com documento de identificação. Servidores correntistas do banco recebem o dinheiro diretamente na conta. Mais informações sobre o Pasep podem ser obtidas pelo telefone do BB: 0800 729 0001

Abono de 2017 começou a ser pago em julho

O abono salarial para quem trabalhou em 2017 começou a ser pago no final de julho. Atualmente, podem sacar o benefício trabalhadores de empresas privadas nascidos entre julho e dezembro e servidores públicos com final de inscrição entre “0” e “4”. Os demais devem esperar as próximas fases do calendário de pagamento, que vai até 28 de junho de 2019