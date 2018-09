Vivaz aproveitará estrutura do grupo da Cyrela e da Living

A Vivaz ocupará a mesma sede da Cyrela e da Living, na capital paulista, mas terá equipes próprias em áreas como vendas, marketing e engenharia. As contratações de funcionários têm ocorrido de forma pontual e devem crescer com os novos projetos. Já outros setores, como recursos humanos e serviços jurídicos, serão compartilhados com o grupo. O foco da Vivaz são os empreendimentos nas faixas 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida em São Paulo, Rio e Porto Alegre. O primeiro projeto fica em Itaquera (zona leste de São Paulo) e tem valor geral de vendas de R$ 90 milhões. Outro projeto está previsto até o início de 2019. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.