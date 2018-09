Viagens corporativas crescem 11,9% no 2º trimestre

As vendas relacionadas a viagens de negócios somaram R$ 2,495 bilhões no segundo trimestre deste ano, cifra 11,9% superior à verificada em igual período de 2017. Os dados são da Associação Brasileira de Agências de Viagens Corporativas (Abracorp), que compila as vendas nos segmentos aéreo, de hotelaria, outros transportes e demais serviços de 28 associadas.

No segmento aéreo nacional, as vendas de bilhetes a viajantes de negócios atingiram R$ 853,74 milhões no período, montante 1,8% maior na comparação anual, mas a quantidade de passagens vendidas caiu 3,0%.

Entre as empresas, a Gol seguiu na liderança do mercado corporativo doméstico, com 32,1% das vendas no trimestre, praticando uma tarifa média de R$ 599. Logo em seguida, vem a Azul: a companhia alcançou 32,0% de market share e apresentou as tarifas mais altas no trimestre (R$ 727, em média) entre as seis empresas pesquisadas.

O restante do mercado corporativo nacional fica dividido entre Latam (26,5%), Avianca (8,7%), Passaredo (0,4%) e MAP (0,3%).

Na divisão aérea internacional, as vendas de passagens a viajantes de negócios somaram R$ 749,89 milhões, uma alta 9,0% ante o segundo trimestre de 2017, enquanto a quantidade vendida subiu 9,6%. Nesse segmento, a Latam tem 18,0% de market share, seguida pela American Airlines, com 13,0% - das grandes aéreas brasileiras, Gol tem 1,65%, e Azul, 0,89%.

Os resultados trimestrais foram positivos para 12 dos 16 indicadores de vendas apurados. Os desempenhos negativos vieram no segmento internacional, especificamente para locadoras, transfers, seguro viagem e demais serviços.