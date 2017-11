Via Varejo se posiciona sobre lista do Procon-SP na Black Friday

A Via Varejo, empresa responsável pela administração das Casas Bahia e Pontofrio e que opera no comércio eletrônico por meio dos sites Extra, Casas Bahia e PontoFrio posicionou-se nesta sexta-feira, 24, em relação à lista de reclamações divulgada pelo Procon-SP, órgão oficial de defesa do consumidor, sobre a Black Friday. Em nota, a Via Varejo lamentou inconvenientes causados a clientes e salientou que trabalhou com antecipação em relação à data especial de vendas que está sendo realizada nesta sexta no País. Segundo a companhia, foi realizando um plano estruturado de ação envolvendo diversas áreas para que os consumidores fossem atendidos com "precisão e excelência".

De acordo com balanço divulgado pelo Procon-SP, até as 11 horas desta sexta-feira, 24, foram recebidas 160 reclamações. A empresa B2W Companhia Digital (dona de Submarino, Shoptime, Americanas.com), a Casasbahia.com, Extra.com e Pontofrio.com lideram o ranking com 19 queixas (11,88%, cada). Em seguida está a KaBuM!, com 7 reclamações.

"Em relação ao ranking divulgado pela Fundação Procon-SP, a Via Varejo afirma que o número apresentado de atendimentos (19) e a consequente posição no ranking considera a soma de demandas relacionadas a três lojas online: Casas Bahia, Extra e Pontofrio", destacou a companhia, acrescentando que está trabalhando em esquema de plantão de atendimento ao cliente, com equipes dedicadas a esclarecer as dúvidas e atuar na resolução de eventuais dúvidas ou problemas ininterruptamente até as 18 horas do domingo, 26. "A Via Varejo lamenta qualquer inconveniente causado aos clientes e reforça que os casos levantados já foram ou estão sendo tratados."