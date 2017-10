Verizon registra lucro e receita no terceiro trimestre acima do estimado

A Verizon registrou lucro líquido e receita no terceiro trimestre acima da expectativa de analistas, em balanço divulgado nesta quinta-feira.

A receita no terceiro trimestre subiu 2,5% na comparação anual, para US$ 31,7 milhões. Analistas estimavam receita de US$ 31,45 bilhões. Já o lucro foi o mesmo ante o terceiro trimestre do ano passado, de US$ 3,62 bilhões, ou US$ 0,89 por ação.

Às 14h05 (de Brasília), os papéis da Verizon subiam 2,37%. Fonte: Dow Jones Newswires.