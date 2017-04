Vereador Francisco confia na capacidade empreendedora da Capital

O vereador veterinário Francisco Gonçalves de Carvalho, do PSB, ficou satisfeito com as explicações do diretor-presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab), Wilson Acosta, sobre a posição sul-mato-grossense no cenário nacional em relação à geração de emprego, sem deixar de confiar plenamente na capacidade empreendedora de Campo Grande, agora sob uma gestão séria e responsável.

Ao participar da Sessão Ordinária dessa terça-feira (25), o diretor-presidente da Funtrab falou da evolução da taxa de geração de emprego, através das ações desenvolvidas pela Fundação, apesar da crise financeira instalada no Brasil. “É um grande feito positivo para o nosso Estado”, comentou o Vereador.

Enquanto a maioria dos estados está em crise, passando por dificuldades financeiras, Mato Grosso do Sul se sobressai como o primeiro lugar no ranking nacional em geração de empregos. “Devemos aqui mencionar a política de saneamento das finanças implantada pelo governador Reinaldo Azambuja que está conseguindo atrair grandes investimentos geradores de emprego para o Estado”, lembrou o vereador veterinário Francisco.

Apesar de não acompanhar a evolução estadual no que tange a geração de emprego, vereador Francisco se diz confiante no processo de recuperação da economia campo-grandense diante da manifestação de inúmeros empresários interessados em realizarem investimentos na Capital.

Por acreditar, confiar no potencial campo-grandense, o Vereador do PSB, que integra a base de sustentação política do prefeito Marquinhos Trad na Câmara, cita como exemplo R$ 160 milhões de investimentos futuros que irão gerar quase 800 empregos diretos.

Veja Também

Comentários