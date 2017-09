Venezuela diz que alguns produtores de petróleo da Opep estão sob ataque dos EUA

O ministro do Petróleo da Venezuela, Eulogio del Pino, afirmou que alguns produtores da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) estão sob ataque dos Estados Unidos, por causa da crescente produção de petróleo e de sanções econômicas impostas pelo governo do presidente Donald Trump. Del Pino falou antes de uma reunião em Viena para avaliar o nível de cumprimento do acordo da Opep e de alguns países de fora do grupo para apoiar os preços.

Del Pino afirmou que alguns produtores têm sofrido com a concorrência de xisto, que tem aumentado nos EUA. Segundo ele, o país "usa um bloqueio econômico para produzir constrangimentos financeiros em nossa economia e tenta estrangulá-la". A declaração foi um raro posicionamento político na reunião técnica dos produtores. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários