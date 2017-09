Venezuela começa a cotar petróleo em yuan, após sofrer sanções dos EUA

O Ministério do Petróleo da Venezuela começou a cotar os preços da commodity em yuan, abandonando o dólar após o presidente Nicolás Maduro se comprometer a agir economicamente contra a divisa americana. A decisão é tomada após o governo do presidente Donald Trump impor sanções contra Caracas pela repressão oficial a manifestantes de oposição.

O Ministério do Petróleo informou que o preço médio de seus produtos derivados do petróleo, elaborado semanalmente, foi feito em relação à moeda da China, um aliado estratégico da Venezuela. Economistas dizem que os esforços do país para contornar o dólar, porém, representam pouco mais que uma postura política, em uma Venezuela cada vez mais isolada.

O governo de Maduro ainda vende cerca de 40% de suas exportações para os EUA. Além disso, economistas dizem que os custos das transações aumentarão para a Venezuela, caso os operadores do setor de petróleo tenham de converter seu dinheiro em outras moedas, já que os mercados do petróleo são dolarizados. Fonte: Dow Jones Newswires.

