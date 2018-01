Venezuela acerta com o Brasil dívida de USD 262,5 milhões vencida em setembro

A transação foi feita por meio do Fundo Monetário Internacional (FMI), pois a Venezuela alegou problemas operacionais para quitar a dívida em dólares norte-americanos - Foto: Banco Central da Venezuela

O Ministério da Fazenda informou hoje (10) que o Banco Central da Venezuela (BCV) pagou ao Brasil, no dia 5 deste mês, o saldo devedor referente ao segundo quadrimestre de 2017, no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR). A dívida, de US$ 262,5 milhões, estava vencida desde setembro de 2017.

O valor é referente a débitos da Venezuela com empresas brasileiras, garantidos pelo Tesouro Nacional e já pagos às empresas. Com o pagamento, a Venezuela evitou a formalização de um calote. “O recebimento foi possível devido a uma iniciativa conjunta da Secretaria da Assuntos Internacionais, do Banco Central do Brasil e dos bancos financiadores”, diz nota divulgada pelo Ministério da Fazenda.

A transação foi feita por meio do Fundo Monetário Internacional (FMI), pois a Venezuela alegou problemas operacionais para quitar a dívida em dólares norte-americanos. O Ministério da Fazenda informou que, após receber o montante, o Banco Central do Brasil transferiu os valores devidos para as instituições financeiras autorizadas com operações de exportações registradas no referente quadrimestre, encerrando as obrigações brasileiras no processo.

A nota também informa que os compromissos da Venezuela com o Brasil junto ao CCR, previstos para este mês, no valor de US$ 274,6 milhões, ainda não foram honrados. “O governo brasileiro adotará as medidas para buscar regularização dos pagamentos”, informa a nota.