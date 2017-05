Vendas para Dia das Mães devem ficar estáveis em relação a 2016, estima ACSP

O comércio varejista para o Dia das Mães deve ficar no "zero a zero" em relação ao desempenho registrado no mesmo período do ano passado, avalia a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). "As vendas deverão ficar no empate com o ano passado, com possibilidade de ligeira variação positiva ou negativa. Queda ou alta na casa dos dois dígitos é pouquíssimo provável", afirma o presidente da ACSP, Alencar Burti.

Para o executivo, se confirmada a estabilidade no desempenho do comércio, o resultado será positivo. "De qualquer maneira, mesmo que as vendas deste ano fiquem no zero a zero, é um resultado favorável, visto que o varejo vinha acumulando perdas nessa data comemorativa nos últimos dois anos."

Entre os fatores que podem influenciar as vendas, a entidade cita a atratividade das promoções, a disposição dos consumidores em utilizar recursos das contas inativas do FGTS para esta finalidade, e até mesmo a temperatura em algumas regiões do País - que pode aumentar o peso da venda de roupas, calçados e artigos de moda da coleção outono-inverno.

Com o orçamento familiar apertado, a ACSP entende que a compra à vista de presentes de valor reduzido poderá crescer. "O consumidor não tem sobra no orçamento para adquirir produtos parcelados", diz Burti.

