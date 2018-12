Vendas nos supermercados de SP crescem 2,59% no critério mesmas lojas

Os supermercados do Estado de São Paulo registraram no mês de outubro crescimento de 2,59% no critério mesmas lojas, que leva em conta pontos de venda abertos há mais de um ano, conforme a Associação Paulista de Supermercados (Apas). O ritmo de alta ante igual mês do ano anterior é descontado pela inflação do período medida pela entidade e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Com esse resultado, os supermercados acumulam de janeiro a outubro um crescimento de 2,38% no critério mesmas lojas.

A Apas considera que o resultado de outubro foi favorecido por uma melhora de confiança dos consumidores, após o período eleitoral.

A entidade espera que novembro e dezembro consolidem o cenário de melhoria nas vendas. Apesar disso, a Apas lembra que a base de comparação com o mesmo período de 2017 é bastante elevada, por isso é possível que o setor não atinja o crescimento esperado de 2,8% no ano.