Vendas nos supermercados crescem 1,99% de janeiro a agosto

As vendas nos supermercados brasileiros acumularam alta de 1,99% de janeiro a agosto, na comparação com o mesmo período do ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em agosto, os supermercados apresentaram alta de 1,35% nas vendas, na comparação com julho, e alta de 3,64% em relação ao mesmo mês de 2017. Nos sete primeiros meses do ano, o crescimento nas vendas foi de 1,91%.

Os preços da cesta de produtos pesquisadas pelo setor tiveram queda de 1,26%, ao passar de R$ 464,36 para R$ 458,53. Os produtos com as maiores quedas em agosto foram cebola, batata, macarrão espaguete e tomate. As maiores altas foram registradas nos itens xampu, farinha de trigo, extrato de tomate e desinfetante.

Todas as regiões brasileiras apresentaram queda nos preços. O Sudeste teve a maior queda (2,26%), chegando a R$ 442,86. O resultado foi impulsionado pelo interior de Minas Gerais registrando -2,86%, Grande Belo Horizonte (-2,70%) e interior de São Paulo (-2,54%).