Vendas nos supermercados crescem 1,25% em 2017, diz Abras

As vendas dos supermercados brasileiros cresceram 1,25% em termos reais no acumulado do ano de 2017 na comparação com 2016, de acordo com a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado ficou abaixo da projeção da entidade, que havia antecipado um crescimento da ordem de 1,5% em termos reais este ano.

No mês de dezembro, as vendas subiram 2,55% ante igual mês do ano anterior. Já na comparação com novembro, houve alta real de 20,42%. Todos os valores foram deflacionados pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Em termos nominais, a alta nas vendas em dezembro foi de 5,58% na comparação com o mesmo mês de 2016. Já o resultado acumulado do ano é de crescimento nominal de 4,75% ante 2016.

Cesta

Os preços de produtos em supermercados brasileiros aumentaram 1,01% em dezembro de 2017 na comparação com novembro do mesmo ano, de acordo com a Abrasmercado, cesta composta por 35 produtos de largo consumo pesquisada pela GfK e analisada pelo Departamento de Economia e Pesquisa da Abras.

O preço total da cesta chegou a R$ 449,02 em dezembro, ante R$ 444,54 em novembro. Na comparação com dezembro de 2016, houve queda de 7,05%.

Entre as maiores altas de dezembro, estão produtos como farinha de mandioca, cujo preço subiu 6,83% e massa sêmola de espaguete, com alta de 5,43%.