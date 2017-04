Vendas no varejo sobem 2,1% em março na comparação anual no Japão

As vendas no varejo do Japão cresceram 2,1% em março, na comparação com igual período do ano passado, informou nesta segunda-feira (hora local) o Ministério da Economia, Comércio e Indústria. Após ajustes sazonais, as vendas no varejo tiveram alta de 0,2% ante fevereiro.

Em fevereiro, a alta anual foi de apenas 0,2%. Os gastos dos consumidores têm sido ajudados pela melhora na economia, embora o avanço ainda seja modesto, já que trabalhadores não têm recebido aumentos significativos. Fonte: Dow Jones Newswires.

