Vendas no varejo nos EUA sobem 0,6% em julho ante junho, acima das previsões

As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram 0,6% na passagem de junho para julho, no cálculo com ajustes sazonais, de acordo com dados do Departamento de Comércio dos Estados Unidos. É o maior crescimento apresentado no ano até agora. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam alta de 0,4%.

Excluindo-se automóveis, as vendas do setor varejista americano tiveram alta mensal de 0,5%, acima das expectativas dos analistas, que previam alta de 0,4%.

Também houve revisão das vendas no varejo de junho, que passou de queda de 0,2% para alta de 0,3%.

O que motivou a alta foram as vendas pela internet, que subiram 1,3% devido a um fato específico: o Amazon Prime Day, data em que a varejista Amazon oferece descontos. Fonte: Dow Jones Newswires.

