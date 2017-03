Vendas no varejo em São Paulo caem 7,2% em fevereiro, diz ACSP

As vendas no varejo na cidade de São Paulo apresentaram recuo de 7,2% em fevereiro na comparação com janeiro, informou nesta sexta-feira, 3, a Associação Comercial de São Paulo (ACSP). A queda foi maior nas compras à vista (-8%), mas também houve declínio na modalidade a prazo (-6,3%). No bimestre, a retração média foi de 5,8%, bem mais fraca do que em 2016, ressalta a ACSP, quando o recuo no período foi de 13,9%.

O movimento do comércio varejista na capital paulista também caiu no mês passado ante fevereiro de 2016 (6,6%). Nessa base de comparação, as vendas à vista recuaram 4,8%, resultado melhor que as vendas a prazo, que tiveram retração de 8,4%. A ACSP explica que esse desempenho se deve ao Carnaval, que favorece os ramos de acessórios, vestuário e adereços.

O fato de o ano passado ter sido bissexto fez diferença nas vendas. "Fevereiro do ano passado foi bissexto e, por isso, teve um dia útil a mais. Se não fosse por isso, o resultado de hoje teria sido melhor", diz Alencar Burti, presidente da Associação Comercial de São Paulo (ACSP) e da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo (Facesp).

Burti ainda comentou que as retrações estão perdendo força. "E o desempenho do varejo vai melhorar se o Banco Central continuar derrubando a taxa básica de juros e repassar essa queda para o consumidor."

