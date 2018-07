Vendas no varejo dos EUA avançam 0,5% em junho ante maio, como previsto

As vendas no varejo dos Estados Unidos tiveram crescimento de 0,5% em junho na comparação com o mês anterior, informou nesta segunda-feira o Departamento do Comércio. O resultado veio em linha com a expectativa dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal. O número de maio, porém, foi revisado, de uma alta de 0,8% ante o mês anterior divulgada anteriormente para um avanço de 1,3% agora calculado.

Excetuando-se veículos, o crescimento mensal nas vendas em junho foi de 0,4%, o que superou a expectativa de alta de 0,3% dos economistas.

Vendas maiores de veículos e os preços da gasolina impulsionaram as vendas. As vendas no varejo no segundo trimestre tiveram crescimento de 1,9% ante o trimestre anterior e de 5,9% na comparação com igual período de 2017.

Os gastos dos consumidores representam mais de dois terços da produção econômica americana. A primeira estimativa do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre será divulgada 27 de julho.

Na comparação anual, as vendas no varejo cresceram 6,6% em junho. Fonte: Dow Jones Newswires.