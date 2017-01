Vendas no varejo do Reino Unido caem 1,9% em dezembro ante novembro

As vendas no varejo do Reino Unido registraram queda de 1,9% em dezembro na comparação com o mês anterior, de acordo com dados oficiais divulgados nesta sexta-feira pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado veio bem abaixo da previsão dos analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, de retração de 0,2%.

Na comparação anual, porém, as vendas no varejo cresceram 4,3% em dezembro no país. A expectativa, nesse caso, era de alta de 7,0%.

Os números sugerem que os gastos dos consumidores se enfraqueceram, enquanto economistas advertem que a aceleração inflacionária deve pressionar os orçamentos das famílias no país em 2017. Fonte: Dow Jones Newswires.

