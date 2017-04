Vendas no varejo do Reino Unido caem 1,8% em março, abaixo da previsão de -0,1%

As vendas no varejo do Reino Unido caíram com força em março diante do aumento dos preços causados pela depreciação acentuada da libra após o governo acionar o artigo que deu início às negociações da saída do país da União Europeia, levando os britânicos a conter os gastos.

Dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês) mostram que as vendas no setor varejista britânico caíram 1,8% em março ante fevereiro. Analistas consultados pelo Wall Street Journal previam queda bem mais moderada, de 0,1%.

Na comparação anual, as vendas no varejo do Reino Unido subiram 1,7% em março, mas o resultado também ficou abaixo da projeção do mercado, de acréscimo de 3,6%.

No período de três meses até março, no entanto, as vendas recuaram 1,4%, registrando o maior declínio em quase sete anos, segundo o ONS. Fonte: Dow Jones Newswires.

