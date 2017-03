Vendas no varejo do Japão avançam 0,1% em fevereiro na comparação anual

As vendas no varejo do Japão tiveram crescimento de 0,1% em fevereiro, na comparação anual, após uma alta de 1,0% em janeiro, segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia, do Comércio e da Indústria. Trata-se do quarto avanço mensal no indicador. Após ajustes sazonais, as vendas no varejo avançaram 0,2% em fevereiro ante o mês anterior, na segunda alta na comparação mensal.

Embora os números mostrem uma contínua melhora nos gastos dos consumidores na terceira maior economia do mundo após um período prolongado de fraqueza, eles também indicam que o consumo doméstico não acelera no nível desejado pelos formuladores da política. As vendas no varejo recuaram na comparação anual em nove dos 12 meses de 2016 no Japão.

Economistas dizem que os gastos dos consumidores seguem modestos porque não houve aumentos significativos no país. Por outro lado, uma reação global nos preços do petróleo ajudou a elevar o gasto com combustíveis, o que apoiou o dado geral de vendas no varejo. Os gastos no varejo com combustível tiveram aumento de 10,0% na comparação anual em fevereiro. As vendas de automóveis, remédios e cosméticos também avançaram. Fonte: Dow Jones Newswires.

