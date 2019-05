Vendas no varejo da zona do euro ficam estáveis em março ante fevereiro

As vendas no varejo da zona do euro ficaram estáveis em março em comparação com o mês anterior, informou nesta segunda-feira a agência oficial de estatísticas da União Europeia, a Eurostat. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal projetavam queda de 0,1%.

Na comparação anual, houve avanço de 1,9% nas vendas no varejo em março.

Em fevereiro, as vendas no varejo foram revisadas para alta de 0,5% ante janeiro e de 3,0% na comparação anual. Anteriormente, a Eurostat havia calculado avanços de 0,4% e 2,8%, respectivamente.