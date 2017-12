Vendas no varejo avançam 1,1% em novembro ante outubro no Reino Unido

As vendas no varejo do Reino Unido tiveram crescimento de 1,1% em novembro na comparação com o mês anterior, informou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS, na sigla em inglês). Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam avanço menor, de 0,5%.

Na comparação anual, as vendas no varejo subiram 1,6% em novembro. O número também superou a projeção dos analistas, nesse caso de alta de 0,3%. Fonte: Dow Jones Newswires.